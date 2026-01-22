Golf: Francesco Molinari subito leader a Dubai! Anche Pavan nelle zone altissime

Per il golf italiano dal Dubai Desert Classic arriva subito una brillante e bella notizia. Francesco Molinari torna a essere leader di un qualsiasi evento professionistico sui tour principali. All’Emirates Golf Club il torinese, classe 1982, fa tornare indietro nel tempo con otto birdie e un bogey che gli regalano la vetta della classifica, come non accadeva da diversi anni. Considerato anche lo status del torneo, facente parte delle Rolex Series, ecco che per Chicco c’è di che sorridere.

L’ex top ten mondiale precede di due colpi lo svedese Mikael Lindberg, che a sua volta si trova davanti allo svizzero Joel Girrbach e al sudafricano JC Ritchie, entrambi a -4 dopo questa prima giornata in cui i pochi eagle che si sono visti hanno avuto quasi tutti luogo alla buca 10 (per qualcuno, cioè quelli che dalla 10 partivano, corrispondente alla 1).

E c’è anche un’altra buona notizia in casa Italia: il quinto posto di Andrea Pavan, che finisce la giornata a -3 in compagnia di un certo numero di protagonisti: il giapponese Yuto Katsuragawa, il cinese Wenyi Ding, lo spagnolo Manuel Elvira, gli americani Johannes Veerman e Patrick Reed e il tedesco Nicolai von Dellingshausen. Appena dietro, a -11 e tra i dodicesimi, c’è il gruppone con l’irlandese Shane Lowry, che proprio con Francesco Molinari ha condiviso diverse esperienze di Ryder Cup. In difficoltà diversi big, tra cui Rory McIlroy, Tommy Fleetwood (61i a +1) e Viktor Hovland (73° a +2)

L’altra faccia della medaglia, tra gli azzurri, vede però gli altri in difficoltà: Renato Paratore è 90° a +3, Matteo Manassero e Filippo Celli sono 104i a +4, Francesco Laporta è 116° a +5, Guido Migliozzi è infine 124° a +8. Laporta, peraltro, non ha ancora completato il giro, essendo alla 16 in virtù di una sospensione per oscurità, ma questa nei fatti riguarda solo la parte media e quella bassa della classifica.