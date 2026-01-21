Golf, McIlroy a caccia del 5° titolo al Dubai Desert Classic questa settimana. 5 gli italiani in gara

Si entra ufficialmente nel cuore della stagione. Il Dp World Tour rimane, questa settimana, ancora negli Emirati Arabi Uniti per l’Hero Dubai Desert Classic, torneo che si disputerà da giovedì 22 a domenica 25 sui fairway dell’Emirates Golf Club. L’evento, che vale 9 milioni di dollari di montepremi e 8.000 punti Race to Dubai, è il primo della Rolex Series e vedrà la partecipazione di molto tra i più importanti giocatori del circuito. A difendere il titolo sarà, dopo l’exploit dell’anno scorso, il britannico Tyrrell Hatton che qui nel 2025 chiuse davanti a Daniel Hillier (2°) e Laurie Canter (3°).

Il favorito, tuttavia, rimane Rory McIlroy. Il nordirlandese ha vinto 2 delle 3 ultime edizioni, titoli che si vanno ad aggiungere alle vittorie già arrivate qui nel 2015 e nel 2009 per un totale di 4. Il fresco campione della race to Dubai, inoltre, ha dimostrato di aver mantenuto nella pausa invernale un ottimo stato di forma chiudendo il Dubai Invitational dello scorso week end in T3. Insieme al 36enne, a competere per la 37esima edizione, tuttavia, ci saranno anche il britannico Tommy Fleetwood (che non ha mai vinto il Dubai Desert Classic), l’irlandese Shane Lowry (anche lui ancora a secco qui), lo statunitense Patrick Reed e il norvegese Viktor Hovland insieme ai danesi Nicolai Hojgaard e Niklas Norgaard.

Sarà composta da 4 golfisti la compagine azzurra in terra emiratina. Andrea Pavan e Renato Paratore fanno il loro debutto nell’anno solare 2026 dopo che erano rimasti fuori dall’Invitational disputatosi al Dubai Creek Resort. Pavan arriva qui dopo un T48 all’Afrasia Bank alle Mauritius mentre Paratore, nello stesso torneo, si era classificato T44. In gara anche Francesco Molinari, Matteo Manassero e Guido Migliozzi, tutti e tre partecipi dell’ultimo evento organizzato dal Dp World Tour. Il torinese ha chiuso la prima sortita emiratina in T47 mentre il veronese e il vicentino rispettivamente in T38 e T33.