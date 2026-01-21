Giovanni Franzoni ancora davanti a tutti nella seconda prova a Kitzbuehel. Azzurri scatenati sulla Streif

Giovanni Franzoni conferma il suo ottimo feeling con la Streif e firma il miglior tempo anche nella seconda prova cronometrata della discesa libera di Kitzbuehel, in occasione della tredicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Il bresciano, esploso nelle ultime settimane con tre podi nella velocità tra Val Gardena e Wengen, si è imposto dunque nei primi due training ufficiali sulla leggendaria pista austriaca e sarà uno dei protagonisti più attesi nelle gare del weekend.

Il 24enne azzurro, reduce da un primo posto in superG ed un terzo in discesa libera sul Lauberhorn, ha preso sul serio la prova odierna simulando fino in fondo la gara che si disputerà sabato (mentre venerdì toccherà al supergigante) e abbassando di 66 centesimi il tempo realizzato ieri nel primo training. Franzoni ha completato la Streif in 1:52.21, ma è stata abbastanza incoraggiante anche la prestazione degli altri big italiani.

Alle spalle del francese Nils Alphand (2° a 9 centesimi dal leader) e dell’austriaco Stefan Babinsky (3° a 0.29) si è inserito infatti il veterano azzurro Christof Innerhofer in quarta piazza a 0.39 dalla vetta, ma hanno destato una buona impressione anche Mattia Casse sesto a 0.51 e Florian Schieder ottavo a 0.72. Non male anche Dominik Paris, 19° a 1.38 senza correre troppi rischi.

Una classifica che va presa comunque con le molle, perché alcuni dei discesisti più forti del Circo Bianco si sono nascosti andando a tutta solamente in alcuni segmenti (per esempio Marco Odermatt e Vincent Kriechmayr) o commettendo gravi errori (è il caso di Franjo Von Allmen). Nelle retrovie gli altri italiani: 31° Benjamin Jacques Alliod a 2.17, 48° Marco Abbruzzese a 3.24, 54° Max Perathoner a 3.85.