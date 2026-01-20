Olimpia Milano Cortina 2026: le quote di partecipazione ottenute dall’Italia negli sport della FIS

La FIS ha rilasciato l’elenco completo delle quote olimpiche distribuite in tutti gli sport sotto la propria egida: in attesa delle riallocazioni delle quote declinate, l’Italia al momento, qualora dovesse confermare tutti i pass ricevuti in dote, qualificherebbe ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 nel complesso 67 atleti, di cui 33 donne e 34 uomini.

La parte del leone la fa lo sci alpino, dove l’Italia sfiora in contingente massimo conquistando 21 pass, con 11 donne e 10 uomini, mentre nello sci nordico arrivano nel complesso 20 quote, delle quali 11 nel fondo, 7 nel salto e 2 nella combinata.

Buone notizie anche dallo snowboard, con 17 quote: l’Italia fa bottino pieno nello slalom gigante parallelo, mentre sono 6 i pass, 3 per genere, nello snowboardcross. Un pass nell’halfpipe ed altri due nel big air/slopestyle completano il contingente azzurro.

Nello sci freestyle, infine, ci sarà spazio per 9 azzurri: lo skicross porta in dote 6 quote, 2 femminili e 4 maschili, a cui si aggiungono un pass per genere nello slopestyle/big air, infine arriva un pass nel comparto femminile anche nelle moguls/dual moguls.

Il totale, però, è destinato a crescere dopo le riallocazioni: già ufficiosa la ridistribuzione all’Italia di una quota nello sci di fondo femminile e nello slopestyle/big air dello sci freestyle femminile. Per lo sci di fondo maschile, invece, l’Italia necessita di un’altra rinuncia per incamerare il sesto pass.

TOTALE QUOTE OLIMPICHE ITALIA

SCI DI FONDO: 6 donne* e 5 uomini = 11 quote*

SALTO CON GLI SCI: 4 donne e 3 uomini = 7 quote

COMBINATA NORDICA: 2 uomini = 2 quote

SCI ALPINO: 11 donne e 10 uomini = 21 quote

SCI FREESTYLE: 4 donne* e 5 uomini = 9 quote*

Moguls & Dual Moguls: 1 donna, nessun uomo eleggibile

Aerials: nessun atleta eleggibile

Skicross: 2 donne e 4 uomini

Halfpipe: nessun atleta eleggibile

Slopestyle & Big Air: 1 donna* e 1 uomo

SNOWBOARD: 8 donne e 9 uomini = 17 quote

Slalom Gigante Parallelo: 4 donne e 4 uomini

Snowboardcross: 3 donne e 3 uomini

Halfpipe: nessuna donna eleggibile, 1 uomo

Slopestyle & Big Air: 1 donna e 1 uomo

TOTALE SPORT FIS: 33 donne** e 34 uomini = 67 quote**

* = una quota ulteriore arriverà dalle riallocazioni

** = in totale due quote in più arriveranno dalle riallocazioni