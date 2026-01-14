Come da tradizione nei primi mesi dell’anno, Ginnasticomania entra nel mondo del ghiaccio per raccontare da vicino i protagonisti del BolOnIce, la spettacolare esibizione di pattinaggio artistico ospitata all’Unipol Arena di Bologna. Un evento che unisce sport, spettacolo ed emozione, diventando un punto di riferimento per gli appassionati di pattinaggio artistico in Italia. Ospiti della puntata, intervistati dalla conduttrice Chiara Sani, sono Victoria Manni e Carlo Roethlisberger, coppia nella danza sul ghiaccio e nella vita. Entrambi 31enni, lei milanese e lui svizzero di Sorengo, rappresentano l’Italia e sono attesi tra pochi giorni al Campionato Europeo di pattinaggio artistico di Sheffield. Vivono a Coldrerio, si sono sposati lo scorso anno e condividono un percorso sportivo costruito con continuità e dedizione. Allenati da Luca Lanotte, Manni e Roethlisberger hanno alle spalle una carriera solida nel panorama internazionale: dal 20° posto agli Europei 2020 al 23° ai Mondiali 2019, passando per l’11° posto agli Europei 2023 e il 18° ai Mondiali di Saitama. Nel 2024 hanno chiuso 15esimi agli Europei e 25esimi ai Mondiali, confermandosi anche nella stagione successiva con un altro 15° posto europeo e il 23° mondiale. Nel corso dell’intervista, la coppia racconta il proprio percorso umano e sportivo, le emozioni del BolOnIce e le sensazioni alla vigilia dell’Europeo. Un viaggio tra sacrifici, sogni e ambizioni, per scoprire da vicino una delle realtà più interessanti del pattinaggio artistico italiano. #Ginnasticomania #BolOnIce #PattinaggioArtistico #DanzaSulGhiaccio #FigureSkating #TeamItalia #EuropeiPattinaggio #Sheffield2026 #VictoriaManni #CarloRoethlisberger #PattinaggioArtisticoItalia #UnipolArena #SportSulGhiaccio #FigureSkatingItaly