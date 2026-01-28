Ginnasticomania questa settimana cambia superficie e scende sul ghiaccio! Protagonista della nuova puntata è Lorenzo Magri, allenatore e coreografo di pattinaggio di figura, una delle menti creative più apprezzate del panorama internazionale. Da anni mette talento, visione ed esperienza al servizio di atleti e campioni provenienti da tutto il mondo.

Oggi il lavoro di Lorenzo Magri è al centro dei progressi di giovani campioni in Svizzera, seguiti passo dopo passo in un percorso tecnico e artistico di alto livello. Chiara Sani lo ha incontrato al Bol On Ice, l’imperdibile galà che riunisce le stelle del pattinaggio di figura in uno spettacolo unico fatto di emozione, musica e grande tecnica.

Ma il bello deve ancora venire. Con le Olimpiadi invernali sempre più vicine, Lorenzo Magri è pronto a una nuova ed entusiasmante sfida: lo vedremo presto in una veste inedita, quella di commentatore televisivo ai Giochi. Un ruolo che promette di offrire uno sguardo competente, originale e appassionato sul pattinaggio di figura mondiale.

E attenzione al finale: quando Chiara Sani gli chiede quale emoji lo rappresenti di più, la risposta di Lorenzo Magri è… totalmente inaspettata!

Curiosi? Non perdete la nuova puntata di Ginnasticomania!

