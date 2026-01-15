Australian Open 2026, definiti gli accoppiamenti dei qualificati. Jasmine Paolini, Maestrelli e Nardi scoprono gli avversari

A poche ore dal sorteggio dei main draw di singolare, maschile e femminile, degli Australian Open 2026 di tennis, si sono esaurite le qualificazioni, e sono stati sorteggiati gli accoppiamenti tra i tennisti che hanno superato il tabellone cadetto e coloro che ancora non conoscevano il nome del proprio avversario all’esordio.

Nel complesso erano 4 gli italiani interessati dalla questione, e l’unica azzurra coinvolta era proprio la numero 7 del seeding, Jasmine Paolini, per la quale il percorso a Melbourne si preannuncia a forti tinte bielorusse, dato che dopo l’ipotetico quarto di finale contro Aryna Sabalenka, arriva l’esordio contro Aliaksandra Sasnovich.

Tre, invece, gli italiani interessati nel tabellone maschile: Flavio Cobolli, numero 20 del seeding, se la vedrà col britannico Arthur Fery, mentre l’unico qualificato azzurro, Francesco Maestrelli, pesca il transalpino Terence Atmane, infine Luca Nardi affronterà all’esordio il cinese Wu Yibing.

ACCOPPIAMENTI DEGLI ITALIANI

TABELLONE MASCHILE

Flavio Cobolli (Italia, 20) -Arthur Fery (Gran Bretagna, Q)

Francesco Maestrelli (Italia, Q) – Terence Atmane (Francia)

Luca Nardi (Italia) – Wu Yibing (Cina, Q)

TABELLONE FEMMINILE

Jasmine Paolini (Italia, 7) – Aliaksandra Sasnovich (Bielorussia, Q)