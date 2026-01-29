Intervista a Sara Fantini, una delle figure simbolo dell’atletica italiana, specialista del lancio del martello e primatista nazionale dal 2017, con 17 titoli italiani assoluti conquistati in carriera. In questo episodio di FOCUS ripercorriamo una storia fatta di talento, eredità sportiva e scelte coraggiose: figlia d’arte, con un padre olimpionico nel getto del peso ad Atlanta 1996 e una madre giavellottista e allenatrice, Sara racconta cosa significa crescere con lo sport nel DNA. Dopo essere diventata finalista mondiale, il punto più alto arriva con l’ORO AGLI EUROPEI DI ROMA 2024, davanti al pubblico di casa: un momento storico per lei e per l’atletica italiana. Oggi si apre una nuova avventura, con un cambio di allenatore che segna l’inizio di una fase diversa della carriera, tra nuove sfide, consapevolezze e ambizioni future. Nel video: * l’eredità familiare e la costruzione dell’identità sportiva * il significato di essere primatista italiana dal 2017 * l’emozione dell’oro europeo a Roma * il coraggio di cambiare e rimettersi in gioco Un racconto autentico che va oltre la pedana, dentro la testa e il cuore di una campionessa. Iscriviti al canale, lascia un e attiva la campanella #FOCUS #SaraFantini #atletica #lanciodalmartello #EuropeiRoma2024 #recorditaliano #sportitaliano ️