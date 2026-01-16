Altri video
Intervista a Giorgia Tesio, una delle atlete simbolo dell’arrampicata sportiva italiana
In questo episodio di FOCUS ripercorriamo oltre dieci anni di carriera ad altissimo livello, dai primi successi internazionali giovanili fino alla vittoria del Campionato Italiano Boulder 2025
Parliamo di:
* crescita sportiva e maturità mentale
* boulder e lead: differenze, scelte e sfide
* gestione della pressione e continuità nel tempo
* identità, valori e appartenenza al Centro Sportivo Esercito
Un racconto autentico di talento, resilienza e passione, che va oltre il risultato e racconta cosa significa restare competitivi anno dopo anno
