Altri video
FOCUS – Atletica | Palmisano & María Pérez: amiche, rivali, donne oltre la marcia
Due campionesse, due storie, un’amicizia nata nella fatica.
In questo FOCUS speciale mettiamo a confronto Antonella Palmisano, oro olimpico e simbolo della marcia italiana, e María Pérez, dominatrice mondiale e punto di riferimento della disciplina negli ultimi anni.
Un dialogo autentico tra rivali che si rispettano, tra vittorie memorabili, ritiri dolorosi, battaglie per il riconoscimento e sogni ancora aperti verso il futuro.
Si parla di:
✨ marcia e identità
✨ pressione e resilienza
✨ amicizia nello sport di alto livello
✨ cosa resta oltre la medaglia
Perché dietro ogni gara ci sono due donne che hanno imparato a conoscersi camminando contro il limite.
#FOCUS #Marcia #AntonellaPalmisano #MariaPerez
#Atletica #DonneNelloSport #Olimpiadi #SportUmano ✨
Conduce Alice Liverani