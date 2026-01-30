FOCUS – Atletica | Palmisano & María Pérez: amiche, rivali, donne oltre la marcia

Due campionesse, due storie, un’amicizia nata nella fatica.

In questo FOCUS speciale mettiamo a confronto Antonella Palmisano, oro olimpico e simbolo della marcia italiana, e María Pérez, dominatrice mondiale e punto di riferimento della disciplina negli ultimi anni.

Un dialogo autentico tra rivali che si rispettano, tra vittorie memorabili, ritiri dolorosi, battaglie per il riconoscimento e sogni ancora aperti verso il futuro.

Si parla di:

✨ marcia e identità

✨ pressione e resilienza

✨ amicizia nello sport di alto livello

✨ cosa resta oltre la medaglia

Perché dietro ogni gara ci sono due donne che hanno imparato a conoscersi camminando contro il limite.

Conduce Alice Liverani