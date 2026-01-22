F1, Mercedes svela la livrea ed i colori della W17. Spunta un nuovo sponsor

Prosegue il conto alla rovescia in vista dei primi test invernali di Barcellona, in programma dal 26 al 30 gennaio, che segneranno l’inizio di una nuova era per la Formula Uno in attesa del Gran Premio d’apertura del Mondiale 2026 previsto a Melbourne nel weekend del 6-8 marzo. Quest’oggi la Mercedes ha svelato nel frattempo la livrea ufficiale della W17, anche se bisognerà attendere ancora qualche giorno per vedere le reali forme della monoposto in occasione dei collaudi al Montmelò.

L’evento odierno, andato in scena stamattina via web, ha presentato ufficialmente il team che prenderà parte al prossimo campionato di F1 evidenziando inoltre la nuova partnership con Microsoft. In base alle indiscrezioni degli ultimi mesi, la power unit Mercedes sembra estremamente competitiva e potrebbe consentire alla coppia composta da George Russell e Kimi Antonelli di tornare a lottare per il titolo iridato dopo un digiuno di cinque anni (nel 2021 l’ultimo Mondiale costruttori, nel 2020 l’ultimo titolo piloti).

The new era starts here. Introducing our W17 pic.twitter.com/ld0Zu6vjTv — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 22, 2026

“La F1 va incontro a un cambiamento significativo nel 2026 e siamo preparati per questa transizione. Le nuove regole richiedono innovazione e un’assoluta concentrazione in ogni area legata alle performance. Il nostro lavoro sulla nuova macchina e lo sviluppo a lungo termine sulla power unit, unito a quello fatto da Petronas sulle benzine, riflette questo approccio“, spiega Toto Wolff al sito ufficiale della scuderia anglo-tedesca.

“La pubblicazione delle prime immagini della W17 è semplicemente il passo successivo di questo processo. Rappresenta il collettivo, l’impegno profuso dal nostro team a Brixworth e a Brackley. Continueremo a spingere forte anche nei prossimi mesi“, ha aggiunto il team principal e amministratore delegato della squadra Mercedes in F1.