Analisi tecnica, retroscena e prime indicazioni dalla pista: in questa puntata spazio a un’intervista a Carlo Platella, firma di Formula Passion, per fare il punto sui test a porte chiuse di Barcellona e su ciò che è emerso osservando da vicino le nuove vetture di Formula 1.

Con Platella analizziamo cosa si è realmente visto in pista, tra dati parziali, configurazioni provvisorie e scelte ancora in fase di sviluppo. Un focus particolare è dedicato alle scelte tecniche della Ferrari, tra soluzioni aerodinamiche, filosofia progettuale e prime indicazioni in vista della stagione, senza trarre conclusioni affrettate ma leggendo i segnali più interessanti.

Non mancano poi considerazioni sui team che hanno portato in pista vetture non definitive, utilizzando specifiche ibride o componenti ancora lontani dalla versione che vedremo al via del Mondiale. Un contesto che rende i test di Barcellona un banco di prova utile soprattutto per comprendere direzioni di sviluppo e strategie tecniche più che i puri riscontri cronometrici.

Un’intervista pensata per chi vuole andare oltre i tempi sul giro e capire davvero cosa sta succedendo dietro le quinte della Formula 1.

