Federica Brignone celebra il suo rientro alle gare: “Sono le sfide più difficili a regalarti le emozioni più grandi”

“Perché sono le sfide più difficili a regalarti le emozioni più grandi! Un grazie a chi ha creduto in questa follia! Chi c’è stato… lo sa”. Federica Brignone celebra nel migliore dei modi il suo ritorno alle gare e lo fa per mezzo di un post sul suo profilo Instagram nel quale, in calce alla sua foto a braccia al cielo dopo aver tagliato il traguardo di Kronplatz, ha voluto riassumere tutte le sue emozioni con quelle frasi.

La valdostana sta provando a fare qualcosa di clamoroso ed impensabile, ovvero partecipare ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 dopo il terribile infortunio che aveva patito ad inizio aprile nel corso dei Campionati Italiani. Un bollettino medico che avrebbe fatto alzare bandiera bianca a moltissimi atleti. Si parlava, infatti, della frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre alla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Non solo era quasi impossibile tornare in tempo per le Olimpiadi, ma era molto più probabile che, a 35 anni, un infortunio così grave potesse addirittura scrivere la parola “fine” alla carriera della due-volte vincitrice della Coppa del Mondo generale. Federica Brignone, invece, non ha mai mollato. Sapeva che sarebbe stato pressoché impossibile farcela, ma il lumicino di speranza l’ha sempre spinta a continuare. A lavorare sempre più duramente.

E cosi, martedì 20 gennaio, 292 giorni dopo quel tremendo ko, Federica Brignone è tornata nel gigante di Kronplatz. La nostra portacolori non solo è tornata ma ha addirittura conquistato un sesto posto che ha dell’incredibile e del clamoroso. “La Tigre” di La Salle ci vuole davvero provare. Vuole esserci al grande appuntamento con i Cinque Cerchi. Il sogno sembra pronto per realizzarsi. Ce la farà? Lo scopriremo a breve. Per il momento celebriamo un percorso straordinario di una fuoriclasse che ci ha fatto letteralmente commuovere.

IL POST DI FEDERICA BRIGNONE