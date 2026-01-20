Federica Brignone non guadagna posizioni nella WCSL di gigante: l’assenza in Cechia e il pettorale per le Olimpiadi

Federica Brignone ha incantato al suo ritorno in gara a 292 giorni di distanza dal terribile infortunio rimediato a inizio aprile in occasione dei Campionati Italiani, conquistando un pregevole sesto posto nel gigante di Kronplatz, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La detentrice della Sfera di Cristallo ha confezionato due manche decisamente solide sulla pista Erta e ha dimostrato di avere recuperato la propria condizione fisica, con importanti margini di miglioramento in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ormai distanti meno di tre settimane.

La fuoriclasse valdostana ha ribadito la propria indiscutibile caratura tecnica e agonistica tra le porte larghe, nella disciplina di cui è la Campionessa del Mondo in carica e in cui potrebbe fare saltare il banco ai Giochi. Il piazzamento odierno non ha però aiutato a migliorare la situazione di Federica Brignone nella WCSL List, la graduatoria che contribuisce a determinare il pettorale di partenza nelle varie gare della disciplina: l’azzurra era nona prima dell’appuntamento sulle nevi altoatesine e in quella posizione è rimasta.

La 35enne staziona al nono posto con 287 punti, alle spalle della croata Zrinka Ljutic (319) e della statunitense Mikaela Shiffrin (312). Inoltre non potrà migliorare la propria condizione, visto che ha deciso di saltare la logisticamente complessa trasferta di Spindleruv Mlyn, località ceca che ospiterà un gigante nella giornata di sabato 24 gennaio. Questo significa che la nostra portacolori sarà nel secondo sottogruppo di merito in vista del gigante delle Olimpiadi.

Cosa significa? Che Federica Brignone pescherà un pettorale tra il numero 8 e il numero 15, come spetta alle atlete che stazionano tra l’ottavo e il quindicesimo posto della WCSL List. Sarà un aspetto da tenere in seria considerazione in vista del gigante che si disputerà sull’Olympia delle Tofane a Cortina d’Ampezzo. Le prime sette classificate beneficeranno, invece, di un numero tra 1 e 7 (sempre estratto a sorte).