Formula 1

F1, Charles Leclerc: “Mi sento sempre più a mio agio in macchina. Adesso non guardiamo alle prestazioni”

Pubblicato

42 secondi fa

il

Per approfondire:
Charles Leclerc
Leclerc / Lapresse

Charles Leclerc ha totalizzato 89 giri al volante della SF-26 nella sessione pomeridiana della quarta giornata dei test collettivi privati di Barcellona per la Formula Uno verso il Mondiale 2026. Il monegasco della Ferrari ha chiuso il day-4 in terza posizione assoluta con un miglior crono personale di 1’18″223, molto distante dalle prestazioni della Mercedes ma davanti a tutti gli altri competitor in un contesto in cui non bisogna dare troppo peso alle performance.

È stato positivo poter avere una giornata completa in condizioni più rappresentative. Con questi regolamenti tutto è nuovo, quindi c’è molto da imparare e da scoprire, e il modo di guidare la vettura è piuttosto diverso rispetto a quanto a cui eravamo abituati negli ultimi anni. È una vera sfida, ma anche un’opportunità per affrontare le cose in modo diverso“, dichiara il nativo del Principato.

Mi sento sempre più a mio agio in macchina, anche se la gestione dei nuovi sistemi, in particolare con il maggiore contributo della parte elettrica della power unit, è impegnativa. In questa fase non guardiamo alle prestazioni, ma al completamento della nostra checklist e alla comprensione della vettura nel modo più approfondito possibile. C’è ancora molto da fare, ma siamo in linea con il nostro programma, e questo è incoraggiante nel nostro lavoro in vista del prossimo test in Bahrain“, aggiunge Leclerc al sito ufficiale della Rossa.

