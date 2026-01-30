Quando i prossimi Test di F1 2026 in Bahrain? Orari, programma, tv, streaming

Archiviato lo shakedown a porte chiuse del Montmelò, i team di Formula Uno pensano già alla preparazione in vista dei Test ufficiali pre-stagionali che si terranno in Bahrain dall’11 al 20 febbraio. Previste nel complesso sei giornate di collaudi sulla pista di Sakhir, da mercoledì 11 a venerdì 13 ed infine da mercoledì 18 a venerdì 20 febbraio.

Sul circuito mediorientale andrà in scena il primo vero confronto diretto tra le macchine del nuovo ciclo regolamentare, anche se bisognerà comunque attendere il Gran Premio d’Australia del 6-8 marzo per avere un quadro completo (seppur provvisorio) dei valori in campo. Dopo aver saltato la settimana di test a Barcellona per problemi al telaio, è atteso a Sakhir il debutto della Williams.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, il palinsesto tv e streaming dei test ufficiali pre-stagionali 2026 della Formula Uno in Bahrain. La prima finestra dei test non sarà visibile in diretta tv e streaming, mentre la seconda (dal 18 al 20 febbraio) verrà trasmessa integralmente in diretta tv su Sky Sport F1 ed in streaming su Sky Go e NOW. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale con aggiornamenti in tempo reale di tutte e sei le giornate di attività in pista a Sakhir.

CALENDARIO TEST F1 BAHRAIN 2026

Mercoledì 11 febbraio

8.00-17.00 Prima giornata test ufficiali F1 a Sakhir

Giovedì 12 febbraio

8.00-17.00 Seconda giornata test ufficiali F1 a Sakhir

Venerdì 13 febbraio

8.00-17.00 Terza giornata test ufficiali F1 a Sakhir

Mercoledì 18 febbraio

8.00-17.00 Quarta giornata test ufficiali F1 a Sakhir – Diretta tv su Sky Sport F1

Giovedì 19 febbraio

8.00-17.00 Quinta giornata test ufficiali F1 a Sakhir – Diretta tv su Sky Sport F1

Venerdì 20 febbraio

8.00-17.00 Sesta giornata test ufficiali F1 a Sakhir – Diretta tv su Sky Sport F1

PROGRAMMA TEST F1 2026 BAHRAIN: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: dal 18 al 20 febbraio su Sky Sport F1.

Diretta streaming: dal 18 al 20 febbraio su Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.