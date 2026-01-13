F1, Alpine svincola l’australiano Jack Doohan: confermati Colapinto e Gasly per il 2026

L’Alpine ha svincolato l’australiano Jack Doohan, che dunque non sarà legato alla scuderia per il 2026: la coppia titolare, dunque, sarà nuovamente composta dall’argentino Franco Colapinto, che nel 2025 rilevò proprio Doohan dopo 6 GP, e dal francese Pierre Gasly, mentre la terza guida sarà l’estone Paul Aron.

Doohan, dopo essere stato sostituito da Colapinto, era rimasto a disposizione dell’Alpine per il resto del 2025 in qualità di pilota di riserva, ruolo che aveva sin dal 2023, ma ora le strade del pilota e della scuderia si sono definitivamente separate.

Alpine in una nota stampa, infatti, oggi ha comunicato di aver trovato “un accordo reciproco con Doohan per non continuare la guida con il team per la stagione 2026 del Mondiale FIA di Formula 1, e consentirgli di perseguire altre opportunità di carriera“.

I test 2026 della F1 inizieranno a Barcellona dal 26 al 30 gennaio con una sessione privata in cui i team potranno scendere in pista per tre dei cinque giorni previsti. Seguiranno i test ufficiali in Bahrein, dall’11 al 13 e dal 18 al 20 febbraio, in vista della prima gara, prevista in Australia, nel fine settimana dell’8 marzo.