Motor News, Beatrice Frangione apre ufficialmente la stagione 2026 con un emozionante viaggio nel tempo, tornando allo storico campionato di Formula 1 del 1976. Una stagione lunghissima, intensa e carica di episodi che hanno segnato per sempre la storia dell’automobilismo, diventando fonte di ispirazione per film iconici e racconti leggendari. In questo racconto appassionato, Beatrice ci riporta a un’epoca della Formula 1 fatta di uomini coraggiosi, personalità forti e autentiche, piloti capaci di emozionare il pubblico con il loro talento, il loro carattere e una semplicità oggi quasi scomparsa. Un tuffo in una dimensione dello sport dove il rischio, il divertimento e l’umanità erano parte integrante dello spettacolo