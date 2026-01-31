Nuovo appuntamento con Bike Today, dedicato agli Europei di ciclismo su pista di Konya, in Turchia, al via da domani. Al centro di questa puntata c’è Letizia Paternoster, chiamata a guidare una Nazionale azzurra che apre ufficialmente il nuovo quadriennio olimpico dopo Parigi 2024. Per la trentina il ritorno in velodromo ha un significato preciso: ripartire da Konya per iniziare il percorso verso Los Angeles 2028. Un appuntamento chiave non solo per misurare la condizione fisica, ma anche per ritrovare ritmo e automatismi nelle prove di gruppo, a partire dall’inseguimento a squadre, dove Paternoster sarà una delle leader tecniche. La Nazionale femminile guidata da Marco Villa si presenta con alcune assenze importanti, come Chiara Consonni e Vittoria Guazzini, ma l’Europeo rappresenta un passaggio fondamentale per far crescere le giovani, testare nuove soluzioni e ampliare il gruppo del quartetto azzurro in vista dei prossimi grandi appuntamenti internazionali. Oltre al lavoro di squadra, Letizia Paternoster sarà impegnata anche nelle prove individuali, con l’obiettivo di verificare il proprio stato di forma prima di tuffarsi nella stagione su strada, dove vestirà ancora la maglia della Liv AlUla Jayco, puntando a raccogliere nuove soddisfazioni. Iscriviti al canale per seguire Bike Today e tutti gli aggiornamenti su pista, strada e grandi eventi del ciclismo internazionale. #BikeToday #CiclismoPista #EuropeiPista #Konya2025 #LetiziaPaternoster #TeamItalia #InseguimentoASquadre #CiclismoFemmnile #RoadToLA2028 #Velodromo