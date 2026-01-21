Pallanuoto, la Grecia travolge la Romania e vola in semifinale agli Europei da imbattuta

Gli Europei di Belgrado chiudono la seconda fase e designano le quattro formazioni che, nelle sfide in programma venerdì, si giocheranno l’accesso alla sfida per la medaglia d’oro in programma domenica sera. Nel primo dei due incontri la Grecia, prima a punteggio pieno nel girone F, affronterà l’Ungheria, mentre nel match serale la Serbia padrona di casa e prima della pool E, sfiderà l’Italia.

La giornata di domani sarà invece dedicata alle partite che decideranno le posizioni di consolazione della rassegna continentale. Spicca, su tutte, la sfida tra le grandi deluse Spagna e Croazia che nel match serale si affronteranno per terminare il torneo in quinta posizione

In apertura di giornata la Turchia dell’ottimo allenatore greco Konstantinos Loudis tiene egregiamente il campo per tre tempi prima di cedere nel finale al prepotente ritorno della Georgia. I georgiani s’impongono 14-11 grazie al devastante parziale di 6-2 dell’ultimo quarto, break con cui capovolgono il 9-8 di fine terzo quarto. Vasic, autore di un poker, è il miglior marcatore dei suoi.

La Grecia rispetta il pronostico favorevole della vigilia e travolge la Romania 18-9. Gli ellenici vincono il girone F, si aggiudicano la sesta partita in altrettante uscite e sono l’unica squadra ad arrivare alle semifinali da imbattuta. La truppa allenata da Vlachos indirizza l’andamento della contesa grazie al devastante 9-1 messo a segno nei primi sedici minuti e trova il gol con nove giocatori di movimento sui dodici inseriti a referto.

Mercoledì 21 gennaio

Turchia-Georgia 11-14

Italia-Croazia 13-10

Romania-Grecia 9-18

CLASSIFICA

Grecia 15

Italia 12

Croazia 9

Romania 6

Georgia 3

Turchia 0