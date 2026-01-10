Equitazione: Isabell Werth a segno ancora nel dressage di Basilea

Dopo essersi aggiudicata il Grand Prix nella giornata di ieri, la fortissima teutonica Isabell Werth si prende anche il concorso di Freestyle alla FEI Dressage World Cup 2025-2026, relativamente alla tappa di Basilea della Western European League.

L’amazzone, classe 1969, ha tirato fuori una ripresa da 86.155% riuscendo a dominare una manche che ha visto piazzarsi al secondo e al terzo posto nuovamente i binomi di ieri: quello formato dalla svizzera Charlotta Rogerson e dal suo Bonheur de la Vie (81.290%) e quello costituto dall’altro tedesco in gara Raphael Netz e da DSP Dieudonne (80.725%).

In totale erano 13 i partecipanti al contest, in una manifestazione che non vedeva italiani al via. La classifica generale della FEI Dressage World Cup 2025-2026 vedono, al momento, lo stesso Netz comandare la graduatoria con 59 punti; alle sue spalle la belga Larissa Pauluis (47), e la lussemburghese Fie Christine Skarsoe (44).

Domani, sempre a Basilea, cambio di scenario: dalla Coppa del Mondo di Dressage si passerà al salto ostacoli, con una nuova tappa della FEI Jumping World Cup 2025-2026.