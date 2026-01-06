Dove vedere in tv LKS Commercecon Lodz-Conegliano, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Mercoledì 7 gennaio (ore 18.00) si giocherà LKS Commercecon Lodz-Conegliano, incontro valido per la fase a gironi della Champions League di volley femminile. Trasferta in Polonia per le Campionesse d’Europa, che inseguiranno la terza vittoria consecutiva nella massima competizione europea dopo aver battuto lo Zeren Spor Ankara al tie-break e aver regolato Dresda con un secco 3-0. Si preannuncia un confronto di fondamentale importanza per la conquista del primo posto del gruppo D, che garantisce la qualificazione diretta ai quarti di finale (le seconde classificate dovranno passare dai playoff).

Le ragazze di coach Daniele Santarelli saranno chiamate a fornire una prestazione di rilievo in occasione del secondo impegno stagionale dopo aver giocato in Serie A1 nel fine settimana. A trascinare le Pantere saranno l’opposto Isabelle Haak, il libero Monica De Gennaro, , la palleggiatrice Joanna Wolosz, le schiacciatrice Gabi e Zhu Ting, le centrali Sarah Fahr e Cristina Chirichella. Le polacche, sconfitte nelle prime due partite, saranno guidate da Anastasiia Hryshchuk, Mariana Brambilla e Sonia Stefanik.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di LKS Lodz-Conegliano, incontro valido per la fase a gironi della Champions League di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201); in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Turchia sono due ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO LKS LODZ-CONEGLIANO VOLLEY

Mercoledì 7 gennaio

Ore 18.00 LKS Commercecon Lodz vs A. Carraro Prosecco Doc Conegliano – Diretta tv su Sky Sport Uno

PROGRAMMA LKS LODZ-CONEGLIANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.