Dove vedere in tv la Superlega di volley 2026 oggi: orari partite 11 gennaio, programma, streaming

La 15ª giornata della Superlega maschile, quarta tappa del girone di ritorno, si affaccia come un passaggio decisivo dell’intera regular season, uno di quei turni capaci di lasciare tracce profonde nella classifica e nelle convinzioni delle squadre. Il calendario propone infatti due incroci diretti tra le prime quattro, situazioni che raramente arrivano così concentrate e che trasformano il weekend in una vera prova di forza collettiva, più ancora che in una semplice corsa ai tre punti.

Il primo spartiacque è quello della BTS Arena, dove la capolista Itas Trentino riceve Rana Verona, in un confronto che racconta ambizioni, crescita e maturità. Trento guida il campionato con 35 punti e arriva all’appuntamento dopo aver respinto l’assalto di Civitanova, mostrando un equilibrio ormai consolidato: lucidità nei momenti chiave, buona gestione del servizio e un sistema di gioco che non perde compattezza anche quando la partita si sporca. La sensazione è che la squadra di Méndez abbia trovato una continuità rara, con Michieletto sempre più punto di riferimento tecnico ed emotivo. Verona, però, non si presenta da comprimaria. I 34 punti in classifica certificano la solidità del percorso degli scaligeri, reduci da un 3-0 esterno a Monza che ha rafforzato convinzioni e fiducia. La squadra di Soli ha mostrato una pallavolo diretta, aggressiva e molto concreta, capace di incidere sia in attacco che nella fase muro-difesa. Il rendimento di Mozic e la crescita costante di Keita hanno dato nuove certezze a un gruppo che ora è chiamato a dimostrare di saper reggere anche la pressione dei grandi appuntamenti. Uscire da Trento con un risultato pieno significherebbe cambiare lo status della stagione.

Poche ore dopo, il baricentro emotivo della giornata si sposta al Pala Barton Energy, teatro di un’altra sfida dal peso specifico elevatissimo tra Sir Susa Scai Perugia e Valsa Group Modena. Perugia condivide la vetta con Trento e arriva dal successo contro Milano, una gara nella quale ha dimostrato di saper assorbire i momenti di difficoltà grazie a un roster profondo e a una gestione tattica sempre lucida. La regia di Giannelli resta il fulcro di un sistema che vive di variazioni di ritmo, mentre Ben Tara e Semeniuk continuano a garantire peso offensivo nelle fasi decisive. Modena si presenta in Umbria con 31 punti e una ritrovata fiducia, figlia della rimonta vincente di Padova. I gialloblù stanno cercando una stabilità che nella prima parte di stagione è spesso mancata, ma il potenziale resta elevato. La trasferta di Perugia è un esame di credibilità, utile per capire se la squadra di Giuliani può davvero rientrare nel discorso di vertice o se dovrà accontentarsi di un ruolo da outsider di lusso.

Il resto del turno non è meno significativo. Cucine Lube Civitanova, sesta, ospita Sonepar Padova con l’obiettivo di cancellare la battuta d’arresto di Trento. I marchigiani hanno mostrato sprazzi di ottima pallavolo, soprattutto con Nikolov e Bottolo, ma devono ridurre i passaggi a vuoto, in particolare al servizio. Padova, dal canto suo, continua a lottare per la permanenza e arriva da una sconfitta che ha comunque lasciato segnali di carattere, affidandosi alla continuità di Orioli e Masulovic. A Piacenza, Gas Sales Bluenergy Piacenza cerca conferme contro Vero Volley Monza. Gli emiliani, quinti, sono reduci da una prova autoritaria contro Cuneo e puntano a restare agganciati al treno delle prime. Monza vive invece un momento delicato, con una classifica che non rispecchia il potenziale e una fiducia da ricostruire. Allianz Milano–Cisterna Volley mette in palio punti importanti in chiave playoff e salvezza. Milano deve reagire dopo lo stop di Perugia, mentre Cisterna cerca continuità dopo il tie-break perso con Grottazzolina. Proprio Grottazzolina, rinvigorita dal successo dell’ultimo turno, apre la giornata sabato sera sul campo di Cuneo, in una sfida che pesa soprattutto nella zona calda della classifica.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle sfide domenicali della 15ma giornata della Superlega maschile.

