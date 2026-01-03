Dove vedere in tv la scalata del Cermis, Tour de Ski 2026: orari, programma, streaming

Il Tour de Ski 2026 di sci di fondo, gara a tappe valida per la Coppa del Mondo, si concluderà domani, domenica 4 gennaio, in Val di Fiemme, dove si disputerà la scalata del Cermis, con una 10 km mass start in tecnica libera.

I superstiti della sprint odierna in tecnica classica che decideranno di prendere il via nella sesta ed ultima tappa di domani affronteranno la cosiddetta Final Climb alle ore 11.30 per quanto riguarda gli uomini ed alle ore 15.30 per quel che concerne le donne.

La scalata del Cermis del Tour de Ski 2026 sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, discovery+ e DAZN per uomini e donne, Eurosport 1 HD per gli uomini ed Eurosport 2 HD per le donne. OA Sport vi assicurerà la Diretta Live testuale di entrambe le gare.

CALENDARIO TOUR DE SKI SCI DI FONDO 2026

Domenica 4 gennaio – Val di Fiemme (Italia)

11.30 10 km mass start maschile – Diretta tv su Rai Sport HD

15.30 10 km mass start femminile – Diretta tv su Rai Sport HD

