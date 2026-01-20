Dove vedere in tv la A1 di volley femminile 2026 oggi: orari partite 21 gennaio, canali, streaming

La 21ª giornata di Serie A1 Tigotà si gioca in turno infrasettimanale e arriva in un momento cruciale della stagione, a pochi giorni dalle semifinali di Coppa Italia, con una classifica ormai ben definita ma ancora ricca di intrecci decisivi in chiave playoff e salvezza. Il programma di martedì 20 gennaio propone sette partite, con due sfide che profumano già di postseason e un derby regionale di grande tradizione.

I riflettori sono puntati soprattutto su Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, confronto che mette di fronte la sesta forza del campionato e la capolista. Vallefoglia, reduce dal netto ko di Chieri, resta però una delle squadre più organizzate del torneo e punta a confermare il proprio posto tra le prime otto. Conegliano, forte dei 54 punti in classifica e del recente 3-0 su Bergamo, vuole invece proseguire la sua marcia quasi perfetta, mantenendo ritmo e certezze in vista dei grandi appuntamenti.

Altro possibile anticipo playoff è quello del Pala Facchetti tra Bergamo e Savino Del Bene Scandicci. Le toscane arrivano dal sofferto ma preziosissimo successo al tie-break contro Novara, che ha consolidato il secondo posto, mentre Bergamo, nona, cerca punti pesanti per rientrare in zona playoff dopo la sconfitta contro Conegliano. Una sfida che può dire molto sulle ambizioni di entrambe. Grande interesse anche per Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Honda Cuneo Granda Volley, derby piemontese sempre sentito. Chieri, quarta forza del torneo, è in grande fiducia dopo il netto 3-0 inflitto a Vallefoglia, mentre Cuneo, reduce dal ko interno contro San Giovanni in Marignano, è chiamata a reagire per non scivolare ulteriormente verso la zona calda.

Completano il quadro Omag-Mt San Giovanni In Marignano – Il Bisonte Firenze, con le romagnole in crescita dopo il colpo esterno di Cuneo, Cbf Balducci Hr Macerata – Reale Mutua Fenera Chieri ’76, Eurotek Laica Uyba – Wash4green Monviso Volley e Igor Gorgonzola Novara – Bartoccini-Mc Restauri Perugia, con Novara chiamata a ritrovare brillantezza dopo la battaglia persa a Scandicci.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle sfide della 21ma giornata di serie A1 di volley femminile.

CALENDARIO SERIE A1 FEMMINILE VOLLEY OGGI

Martedì 20 21 gennaio

Ore 19.30 – Omag-Mt San Giovanni in Marignano vs Il Bisonte Firenze – Diretta streaming su VBTV e DAZN

Ore 20.00 – Cbf Balducci Hr Macerata vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Diretta streaming su VBTV e DAZN

Ore 20.30 – Eurotek Laica Uyba vs Wash4green Monviso Volley – Diretta streaming su VBTV

Ore 20.30 – Igor Gorgonzola Novara vs Bartoccini-Mc Restauri Perugia – Diretta streaming su VBTV

Ore 20.30 – Numia Vero Volley Milano vs Honda Cuneo Granda Volley – Diretta streaming su VBTV

Ore 20.30 – Bergamo vs Savino Del Bene Scandicci – Diretta tv su Raisport Hd, streaming su VBTV e su Rai Play

Ore 20.30 – Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia vs Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano – Diretta streaming su VBTV e DAZN