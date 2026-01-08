Sport in tvTennis
Dove vedere in tv il Kooyong Classic 2026: orari, programma, streaming
Nella settimana antecedente gli Australian Open 2026 di tennis, si giocherà, sempre a Melbourne, la nuova edizione del Kooyong Classic, torneo d’esibizione che quest’anno si terrà da martedì 13 a giovedì 15 gennaio.
Sono stati annunciati i partecipanti, e nell’elenco figurano ben tre italiani, ovvero Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Matteo Berrettini: il primo arriva da Hong Kong, il secondo dalla United Cup ed il terzo sarà all’esordio stagionale. L’ordine di gioco di ciascuna giornata verrà rilasciato nel pomeriggio precedente.
Il Kooyong Classic 2026 di tennis, torneo d’esibizione, sarà fruibile in diretta tv su SuperTennis HD, mentre la diretta streaming sarà disponibile su SuperTenniX, infine la Diretta Live testuale dei match degli italiani sarà assicurata da OA Sport.
CALENDARIO KOOYONG CLASSIC 2026
Da martedì 13 a giovedì 15 gennaio – Melbourne (Australia)
L’ordine di gioco di ciascuna giornata verrà rilasciato nel pomeriggio precedente.
Partecipanti
Lorenzo Musetti
Flavio Cobolli
Matteo Berrettini
Alexander Bublik
Nick Kyrgios
Karen Khachanov
Learner Tien
Frances Tiafoe
Hubert Hurkacz
Marin Cilic
Zhang Zhizhen
Yunchaokete Bu
Alexandra Eala
Donna Vekic
Priscilla Horn
Daniela Hantuchova
PROGRAMMA KOOYONG CLASSIC 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: SuperTennis HD.
Diretta streaming: SuperTenniX.
Diretta Live testuale: OA Sport per i match degli italiani.