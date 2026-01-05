Tennis
Che confusione…sarà un’esibizione! Facciamo chiarezza sugli eventi di tennis pianificati prima degli Australian Open
Il mese di gennaio segna tradizionalmente l’inizio della nuova stagione tennistica e il calendario degli eventi prima degli Australian Open si presenta particolarmente fitto. Giocatori e giocatrici sono già impegnati in Australia e non solo, in una lunga serie di tornei ufficiali ed esibizioni che fanno da preludio al primo Slam dell’anno, in programma dal 18 gennaio al 1° febbraio a Melbourne. Facciamo chiarezza su tutti i tornei e gli eventi di tennis precedenti agli Australian Open, tra appuntamenti ATP, WTA e match-show molto attesi.
È importante ricordare che gli Australian Open non saranno trasmessi in chiaro. Il torneo sarà visibile in streaming su Eurosport/Discovery+, oltre che sulle piattaforme DAZN, TIM Vision e Amazon Prime Video, che includono i canali Eurosport.
Riepilogando schematicamente:
TENNIS A GENNAIO
United Cup
Date: fino all’11 gennaio
Località: Australia
Circuito: ATP / WTA
Copertura TV/Streaming: SuperTennis HD, supertennis.tv, SuperTenniX, Tennis TV
ATP 250 Brisbane
Date: 5–11 gennaio
Località: Brisbane (Australia)
Circuito: ATP
Copertura TV/Streaming: Sky Sport, Sky Go, NOW, Tennis TV
ATP 250 Hong Kong
Date: 5–11 gennaio
Località: Hong Kong
Circuito: ATP
Copertura TV/Streaming: Sky Sport, Sky Go, NOW, Tennis TV
WTA Auckland
Date: 5–11 gennaio
Località: Auckland (Nuova Zelanda)
Circuito: WTA
Copertura TV/Streaming: SuperTennis HD, Sky Sport
WTA Brisbane
Date: 5–11 gennaio
Località: Brisbane (Australia)
Circuito: WTA
Copertura TV/Streaming: SuperTennis HD, Sky Sport
Esibizione Sinner vs Alcaraz
Date: 10 gennaio
Località: Seul (Corea del Sud)
Tipologia: Esibizione
Copertura TV/Streaming: SuperTennis HD, Sky Sport
ATP Adelaide
Date: 12–17 gennaio
Località: Adelaide (Australia)
Circuito: ATP
Copertura TV/Streaming: Sky Sport, Sky Go, NOW, Tennis TV
ATP Auckland
Date: 12–17 gennaio
Località: Auckland (Nuova Zelanda)
Circuito: ATP
Copertura TV/Streaming: Sky Sport, Sky Go, NOW, Tennis TV
WTA 500 Adelaide
Date: 12–17 gennaio
Località: Adelaide (Australia)
Circuito: WTA
Copertura TV/Streaming: SuperTennis HD, Sky Sport
WTA 250 Hobart
Date: 12–17 gennaio
Località: Hobart (Australia)
Circuito: WTA
Copertura TV/Streaming: SuperTennis HD, Sky Sport
Kooyong Classic
Date: 13–15 gennaio
Località: Melbourne (Australia)
Tipologia: Esibizione
Copertura TV/Streaming: SuperTennis
Australian Open Opening Week
Date: 13–16 gennaio
Località: Melbourne (Australia)
Tipologia: Eventi ed esibizioni pre-Slam
Copertura TV/Streaming: da definire
Australian Open
Date: 18 gennaio – 1 febbraio
Località: Melbourne (Australia)
Categoria: Grand Slam
Copertura TV/Streaming: Eurosport/Discovery+, DAZN, TIM Vision, Amazon Prime Video (canali Eurosport)