Kooyong Classic 2026, definiti i partecipanti all’esibizione in Australia: tanti italiani al via

Dal 13 al 15 gennaio un’altra esibizione caratterizzerà la settimana di avvicinamento agli Australian Open, in programma dal 18 gennaio al 1° febbraio a Melbourne. Si fa riferimento al Kooyong Classic 2026, un evento di tradizione nella città australiana, sfruttato dai giocatori come preparazione in vista dello Slam, oltre che occasione per regalare spettacolo al pubblico presente.

Gli organizzatori hanno annunciato in queste ore l’elenco di tennisti e tenniste al via di questa particolare competizione. Una lista di cui fanno parte ben tre giocatori italiani, ovvero Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Matteo Berrettini. Mussetti, tra l’altro, sarà coinvolto anche nell’Opening Week, giocando il 13 gennaio contro il tedesco Alexander Zverev un altro match-esibizione.

Discorso diverso per Cobolli e Berrettini: il primo sarà reduce dalla United Cup con la maglia dell’Italia, mentre il secondo si testerà per la prima volta nel nuovo anno, dopo aver dato spazio agli allenamenti nella post-season. Tre-giorni in cui vedremo in azione anche il kazako Alexander Bublik, il russo Karen Khachanov, gli americani Learner Tien e Frances Tiafoe, senza dimenticare l’aussie Nick Kyrgios.

Di seguito l’elenco completo dei partecipanti:

PARTECIPANTI KOOYONG CLASSIC 2026

Uomini

Lorenzo Musetti

Alexander Bublik

Nick Kyrgios

Karen Khachanov

Flavio Cobolli

Learner Tien

Frances Tiafoe

Matteo Berrettini

Hubert Hurkacz

Marin Cilic

Zhang Zhizhen

Yunchaokete Bu

Donne

Alexandra Eala

Donna Vekic

Priscilla Horn

Daniela Hantuchova