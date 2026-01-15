Kooyong Classic 2026, Matteo Berrettini cede a Tristan Schoolkate in due set

Matteo Berrettini esce sconfitto dall’ultimo match d’esibizione prima degli Australian Open 2026 di tennis: l’azzurro, impegnato nel Kooyong Classic, in corso a Melbourne, cede al padrone di casa australiano Tristan Schoolkate, che si impone con lo score di 7-5 6-3.

Nel primo set i servizi sono a lungo dominanti, anche se l’australiano serve per primo e sfrutta questo vantaggio per fare la lepre, restando sempre avanti nel punteggio. Quando tutto sembra indicare il tiebreak, ecco che inesorabile, nel dodicesimo game, quando Berrettini serve per restare nel set, sotto 5-6, arriva il break di Schoolkate, che incamera la prima frazione sul 7-5.

Nella seconda partita, invece, l’equilibrio si rompe quasi subito, con il break di Schoolkate che arriva nel quarto game. Berrettini ha due palle per l’immediato controbreak, portandosi sul 15-40 in risposta, ma l’australiano infila quattro punti e si salva. La situazione si ripete identica nel nono gioco, quando l’oceanico serve per il match sul 5-3: Berrettini va sul 15-40 in risposta ma non ottiene il controbreak, ha una terza occasione ai vantaggi ma non la sfrutta, ed allora al secondo match point Schoolkate chiude i conti sul 6-3.