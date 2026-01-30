Dove vedere in tv Alcaraz-Djokovic, Australian Open 2026: orario, programma, streaming

Domenica 1° febbraio, non prima delle 09:30, andrà in scena la finale degli Australian Open 2026 del singolare femminile tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Una nuova sfida generazione tra il nuovo numero uno e quello che lo è stato lungamente. Un atto conclusivo che non ci si aspettava, visto che ci si era ormai proiettati al confronto tra il campione murciano e Jannik Sinner.

L’altoatesino è stato sorpreso dalla verve di un Nole superbo, ma nello stesso tempo ha pagato a caro prezzo le tante chance non sfruttate nel corso della partita, finendo per capitolare al quinto set. Sempre al quinto l’ha sputata Alcaraz contro il tedesco Alexander Zverev, in una partita che ha sfiorato le 5 ore e mezzo, in cui Carlitos ha saputo far fronte ai crampi.

La partita Alcaraz-Djokovic non sarà visibile in chiaro in tv. La copertura streaming è affidata a Eurosport 1 HD, disponibili in esclusiva streaming sulle piattaforme Discovery+ e HBO Max, che offrono la visione di tutti i campi del torneo.

Il match sarà visibile anche per gli abbonati a DAZN, TIM Vision e Prime Video Channels, che includono i canali Eurosport nel loro pacchetto. Come sempre, OA Sport seguirà l’incontro con la DIRETTA LIVE testuale, per non perdere neanche un punto del n.1 del mondo che affronterà il leggendario asso serbo agli Australian Open 2026.

ALCARAZ-DJOKOVIC FINALE AUSTRALIAN OPEN 2026

Domenica 1° febbraio

Carlos Alcaraz (testa di serie n.1) vs Novak Djokovic (teste di serie n.4) alla Rod Laver Arena di Melbourne (Australia)

PROGRAMMA ALCARAZ-DJOKOVIC FINALE AUSTRALIAN OPEN 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: in abbonamento su Eurosport 1 HD, Discovery+, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels.

Diretta Live testuale: OA Sport.