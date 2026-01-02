Sinner-Alcaraz si vedrà in tv in chiaro, ma solo la differita: orario esibizione Seul e streaming

Dove si vedrà Sinner-Alcaraz in tv? Sabato 10 gennaio Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si ritroveranno a Seul, in Corea del Sud, per una nuova esibizione che promette spettacolo. All’Incheon Inspire Arena è atteso il pubblico delle grandi occasioni per una sfida che sta già segnando la nuova era del tennis mondiale. Nelle ultime ore è stata ufficializzata la copertura televisiva dell’evento: il match sarà visibile in diretta solo a pagamento, mentre la visione in chiaro sarà disponibile esclusivamente in differita. Andiamo con ordine.

Il confronto tra il numero 1 e il numero 2 del ranking ATP sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). La diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW. Si tratta, però, di piattaforme a pagamento che richiedono un abbonamento attivo. Chi vorrà seguire la partita in chiaro dovrà dunque attendere la messa in onda differita, non prevista in diretta.

Il match di esibizione tra Sinner e Alcaraz inizierà alle ore 08:00 italiane (le 16:00 locali a Seul). La differita in chiaro sarà trasmessa alle ore 22:00 italiane su TV8, con possibilità di seguirla anche in streaming gratuito su TV8.it. Cresce l’attesa per questo incontro, che rappresenta un importante test di verifica per entrambi i campioni, i quali hanno scelto di non disputare tornei ufficiali prima degli Australian Open 2026, in programma dal 18 gennaio al 1° febbraio.

In sintesi, la partita di esibizione Sinner-Alcaraz si giocherà sabato 10 gennaio alle ore 08:00 italiane (16:00 locali) a Seul. La diretta sarà garantita da Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, con streaming su SkyGo e NOW, mentre la differita in chiaro andrà in onda su TV8 alle 22:00, anche in streaming su TV8.it. OA Sport seguirà l’evento con la DIRETTA LIVE testuale del match.

