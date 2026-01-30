Dal sogno al traguardo: tutte le sfaccettature dell’Ultra del Conero raccontata da Paolo Bravi
Cosa spinge un atleta ad andare oltre il limite?
Non solo le gambe. Non solo l’allenamento.
Ma il cuore, la testa e una strada che diventa storia.
In questa puntata di Run2, parliamo di Ultraconero 2026, una gara che è molto più di una competizione: è mare, fatica, emozione pura.
Lo facciamo con Paolo Bravi, tecnico federale di ultramaratona, presidente della Grottini Team e anima dell’evento.
Dalle 50 km che valgono un titolo italiano alle distanze aperte a tutti, fino allo spirito che rende unica la Riviera del Conero.
Se ami la corsa, qui c’è molto più di una gara da ascoltare.
Nella puntata di venerdì n. 3 del 2026 di Run2, ospite Paolo Bravi, tecnico federale di ultramaratona FIDAL, presidente della Grottini Team e organizzatore della Ultraconero 2026.
Un viaggio dentro una delle gare più affascinanti del panorama italiano:
ULTRACONERO 2026 – Distanze per tutti i sogni
♂️ 100 km
♀️ 50 km – Campionato Italiano FIDAL Assoluto e Master
30 km
10 km
Staffetta 10×10 km
La 50 km non è solo una distanza: è un titolo, una sfida contro se stessi, una prova di carattere lungo la Riviera del Conero, tra mare, salite, vento ed emozioni che restano.
5° Memorial Mimmo Strazzullo
Sabato 21 Febbraio 2026
Porto Recanati – Piazza Brancondi
⏰ Partenza ore 8:00
In questa puntata parliamo di:
• Ultramaratona e crescita mentale
• Organizzazione di grandi eventi
• Campionato Italiano 50 km
• Il valore umano della fatica
• Perché Ultraconero non è solo una gara
Scegli la tua distanza. Scrivi la tua storia.
Iscriviti ora:
https://www.icron.it/newgo/#/evento/20254506
Un racconto dietro le quinte, utile per runner, organizzatori, appassionati e addetti ai lavori.
Scrivici nei commenti:
secondo te cosa rende davvero grande una gara di 10 km?
Inoltre come sempre, proseguiremo con i preziosi consigli di Lorenzo Lotti nella sua rubrica #SEMPREDICORSA; il “Dalla Pancia della Gara” con video dagli appassionati e amici del running, e le “Scelte per voi”, oltre ai tanti highlights inviati dagli organizzatori.
Ti aspettiamo in diretta ogni mercoledì alle 20.30 con grandi nomi del panorama nazionale, e ogni venerdì alle 21.00 con ospiti esperti, racconti di gare e curiosità.
E non dimenticare di mandare i tuoi video a sabrinarun2u@gmail.com!
