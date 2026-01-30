Cosa spinge un atleta ad andare oltre il limite?

Non solo le gambe. Non solo l’allenamento.

Ma il cuore, la testa e una strada che diventa storia.

In questa puntata di Run2, parliamo di Ultraconero 2026, una gara che è molto più di una competizione: è mare, fatica, emozione pura.

Lo facciamo con Paolo Bravi, tecnico federale di ultramaratona, presidente della Grottini Team e anima dell’evento.

Dalle 50 km che valgono un titolo italiano alle distanze aperte a tutti, fino allo spirito che rende unica la Riviera del Conero.

Se ami la corsa, qui c’è molto più di una gara da ascoltare.

Nella puntata di venerdì n. 3 del 2026 di Run2, ospite Paolo Bravi, tecnico federale di ultramaratona FIDAL, presidente della Grottini Team e organizzatore della Ultraconero 2026.

Un viaggio dentro una delle gare più affascinanti del panorama italiano:

ULTRACONERO 2026 – Distanze per tutti i sogni

‍♂️ 100 km

‍♀️ 50 km – Campionato Italiano FIDAL Assoluto e Master

30 km

10 km

Staffetta 10×10 km

La 50 km non è solo una distanza: è un titolo, una sfida contro se stessi, una prova di carattere lungo la Riviera del Conero, tra mare, salite, vento ed emozioni che restano.

5° Memorial Mimmo Strazzullo

Sabato 21 Febbraio 2026

Porto Recanati – Piazza Brancondi

⏰ Partenza ore 8:00

In questa puntata parliamo di:

• Ultramaratona e crescita mentale

• Organizzazione di grandi eventi

• Campionato Italiano 50 km

• Il valore umano della fatica

• Perché Ultraconero non è solo una gara

Scegli la tua distanza. Scrivi la tua storia.

Iscriviti ora:

https://www.icron.it/newgo/#/evento/20254506

Un racconto dietro le quinte, utile per runner, organizzatori, appassionati e addetti ai lavori.

Scrivici nei commenti:

secondo te cosa rende davvero grande una gara di 10 km?

Inoltre come sempre, proseguiremo con i preziosi consigli di Lorenzo Lotti nella sua rubrica #SEMPREDICORSA; il “Dalla Pancia della Gara” con video dagli appassionati e amici del running, e le “Scelte per voi”, oltre ai tanti highlights inviati dagli organizzatori.

Ti aspettiamo in diretta ogni mercoledì alle 20.30 con grandi nomi del panorama nazionale, e ogni venerdì alle 21.00 con ospiti esperti, racconti di gare e curiosità.

E non dimenticare di mandare i tuoi video a sabrinarun2u@gmail.com!

