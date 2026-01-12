Dakar 2026, Van den Brink domina l’ottava tappa e resta in vetta alla generale tra i camion

Va in archivio con la vittoria di Mitchel Van den Brink tra i camion l’ottava tappa della Dakar 2026, edizione numero 48 del rally raid più importante e prestigioso al mondo (che si disputa per il settimo anno di seguito in Arabia Saudita). L’equipaggio neerlandese di Eurol RallySport ha dominato la prova speciale più lunga della Maratona nel Deserto, firmando il miglior tempo assoluto nei 483 km cronometrati e confermandosi in vetta alla generale.

Van den Brink ha completato il percorso competitivo odierno (un anello con partenza e arrivo nei pressi di Wadi Ad Dawasir) in 5h03:42, aggiudicandosi il terzo successo parziale di quest’anno (l’ottavo complessivo in carriera alla Dakar) e consolidando la sua leadership nella graduatoria assoluta di specialità quando mancano cinque tappe alla fine.

Il truck MM Techonology n.601 ha inflitto distacchi notevoli al resto della concorrenza nella speciale di oggi, imponendosi con un margine di 5’31” sul lituano Vaidotas Zala (Iveco) e di 21’44 sul ceco Martin Macik (MM Techonology) che occupano rispettivamente il secondo ed il terzo posto della generale con un distacco salito a 38’33” e 50’29” da Van den Brink.