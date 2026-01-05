Dakar 2026, Seth Quintero vince il secondo stage ma è Al-Attiyah in vetta alla generale

La Dakar 2026 è entrata ufficialmente nel vivo. Dopo il prologo di sabato e la prima frazione disputata ieri, oggi la carovana è stata impegnata nella durissima Yanbu-Alula che prevedeva 504 chilometri complessivi con 400 di prove speciali. Il successo nello stage odierno è andato allo statunitense Seth Quintero (Toyota Gazoo Racing) con il tempo complessivo di 3 ore, 57 minuti e 16 secondi. Al secondo posto il sudafricano Henk Lategan (Toyota Gazoo Racing) a 1:42, mentre è terzo il saudita Yazeed Al-Rajhi (Overdrive Racing) a 1:56.

Quarta posizione per l’australiano Toby Price (Toyota Gazoo Racing) a 4:36 dalla vetta, quinta per il portoghese Joao Ferreira (Toyota Gazoo Racing) a 4:56. Sesta posizione per il francese Simon Vitse (MD Rallye Sport) a 5:46, quindi settima per Sebastien Loeb (The Dacia Sandriders) a 6:07.

Non va oltre l’ottava posizione il qatariota Nasser Al-Attiyah (The Dacia Sandriders) a 6:31, quindi nona per il polacco Michal Goczal (Energylandia Rally Team) a 6:42, mentre completa la top10 il sudafricano Saood Variawa (Toyota Gazoo Racing) a 7:30. Giornata da dimenticare, invece, per Carlos Sainz Sr. (Ford Racing) che lascia sul terreno ben 11:42, mentre fa peggio il suo collega di marchio, e connazionale, Nani Roma che cede 11:48.

Dopo il secondo stage la classifica generale della corsa più dura del mondo vede al comando Nasser Al-Attiyah con 7 secondi di vantaggio su Seth Quintero, quindi terzo Guillaume De Mévius a 1:09, mentre è quarto Henk Lategan a 1:28. Quinta posizione per Sebastien Loeb a 1:57.