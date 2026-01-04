Dakar 2026, Guillaume De Mevius vince il primo stage e regola Al-Attiyah e Prokop

Guillaume De Mèvius si è aggiudicato la prima tappa della Dakar 2026 per quanto riguarda la auto. Dopo il prologo di ieri, che è servito ai protagonisti per togliersi la ruggine di dosso e immergersi nell’atmosfera della “corsa più dura del mondo”, oggi si è iniziato davvero a fare sul serio. La carovana è partita da Yanbu, per farvi ritorno dopo 518 chilometri complessivi suddivisi in 305 di prove speciali e 213 di trasferimento.

Al primo posto il belga Guillaume De Mévius (X-Raid Team) con il tempo complessivo di 3:07.49 con 40 secondi di vantaggio sul qatariota Nasser Al-Attiyah (The Dacia Sandriders) mentre chiude al terzo posto il ceco Martin Prokop (Orlen Jipocar Team) a 1:27. Quarta posizione per lo svedese Mattias Ekstroem (Ford Racing) a 1:38, mentre è quinto il polacco Marek Goczal (Energylandia Rally Team) a sua volta a 1:38.

Sesta posizione per lo spagnolo Carlos Sainz Sr. (Ford Racing) a 1:54, quindi settimo il sudafricano Guy Botterill (Toyota Gazoo Racing) a 2:03, mentre è ottavo lo spagnolo Nani Roma (Ford Racing) a 2:37. Nono lo statunitense Mitch Guthrie a 2:50, mentre completa al top10 Sebastien Loeb (The Dacia Sandriders) a 3:01.

In classifica generale comanda lo stesso Guillaume De Mévius con un vantaggio di 40 secondi su Nasser Al-Attiyah, quindi terzo Martin Prokop a 1:27.