Dakar 2026 oggi: orari 5 gennaio, differita tv, percorso, streaming

Oggi, lunedì 5 gennaio, si apre ufficialmente la prima settimana lunga della quarantottesima edizione della Dakar, la corsa più dura del mondo che, anche per quanto riguarda l’edizione 2026, si snoderà tutta nel territorio dell’Arabia Saudita e nella tappa odierna proseguiremo tra insidie e difficoltà per cercare di capire se, quanto visto nelle prime uscite, sarà confermato o meno.

Ci attende una tappa di estrema importanza. È in programma, infatti, lo stage numero 2 che ci farà salutare (almeno per ora) Yanbu e farà arrivare la carovana a Alula. La frazione odierna prevederà un totale di 504 chilometri dei quali ben 400 saranno di sole prove speciali, mentre appena 104 saranno di trasferimento. In poche parole una giornata che non passerà inosservata. La tappa odierna della Dakar 2026 vedrà tante montagne con i primi 200 chilometri che metteranno a dura prova i protagonisti della gara, con cambi di velocità uno dietro l’altro a segno del percorso.

Come seguire la tappa in tv? La Dakar è trasmessa in tv su Sky Sport, che offrirà una sintesi quotidiana delle tappe in programma. Nell’occasione odierna alle ore 23.00 su Sky Sport Arena (204). Le migliori immagini delle varie giornate di gara saranno visibili anche in streaming su discovery+, Sky Go, NOW e sui canali ufficiali YouTube e Facebook di Rally Dakar. OA Sport vi offrirà una DIRETTA LIVE testuale per ogni frazione della Maratona del deserto.

PROGRAMMA SECONDA TAPPA DAKAR 2026 (orari italiani)

Lunedì 5 gennaio

Ore 05.25 partenza moto

Ore 07.55 partenza auto

Ore 09.23 partenza camion

PROGRAMMA DAKAR 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Tv: sintesi su Sky Sport Arena (204) alle ore 23.00

Streaming: sintesi quotidiana su discovery+, SkyGO, NOW, canali ufficiali YouTube e Facebook di Rally Dakar.

Diretta Live testuale: OA Sport.