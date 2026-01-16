Dakar 2026, Nasser Al-Attiyah vince anche la 12a tappa ed è ad un passo dal trionfo finale

Nasser Al-Attiyah si è aggiudicato la dodicesima frazione della Dakar 2026 che portava la carovana da Al Henakiyah a Yanbu e ormai ha in mano il trionfo finale. Il chilometraggio parlava di 720 chilometri con 409 di trasferimento e 311 di prove speciali. Si trattava, sostanzialmente, dell’ultimo vero impegno della “corsa più dura del mondo” dato che domani si chiuderà con la Yanbu-Yanbu che proporrà solamente 105 chilometri di prove speciali e, quantomeno sulla carta, non dovrebbe dare modo di stravolgere la classifica generale.

Il qatariota Nasser Al-Attiyah (The Dacia Sandriders) ha chiuso con il tempo complessivo di 3 ore, 21 minuti e 52 secondi con un margine di vantaggio di 1:04 sullo statunitense Mitch Guthrie (Ford Racing) quindi terzo a 1:25 l’australiano Toby Price (Toyota Gazoo Racing W2RC) quarto a 1:49 lo svedese Mattias Ekstroem (Ford Racing).

Quinta posizione per il polacco Eryk Goczal (Energylandia Rally Team) a 3:55 dalla vetta, sesta per suo fratello Marek Goczal (Energylancia Rally Team) a 5:03. Settima posizione per Sebastien Loeb (The Dacia Sandriders) a 5:13, ottava per lo spagnolo Nani Roma (Ford Racing) a 6:22, mentre è nono il suo connazionale Carlos Sainz Sr. (Ford Racing) a 7:45. Chiude in la top10 lo statunitense Seth Quintero (Toyota Gazoo Racing) a 9:07.

Una classifica che vede al comando Nasser Al-Attiyah con un margine notevole di 15:02 su Nani Roma, quindi terzo Mattias Ekstroem a 23:21. Quarto Sebastien Loeb a 23:50, quinto Carlos Sainz Sr. a 36:33.