Dakar 2026: Macik si prende anche il quinto stage nei camion, Loprais perde terreno

Altra spallata di Martin Macik alla Dakar 2026 per ciò che concerne la categoria dei camion. Il pilota si è infatti imposto in occasione della quinta tappa valida per la maratona del deserto, allungando ulteriormente nella classifica generale dopo aver arpionato la leadership nella giornata di ieri.

Nello specifico il pilota in forza alla MM Technology, in cabina con Tomasek e Svanda, è arrivato al traguardo dopo una special di 371 km partita da Bivouac Refruge e terminata ad Hail, fermando il cronometro a 4:29.26 rifilando 4:18 al neerlandese Kay Uzink Kuipers (Jongbloed Hybrid, con Buursen e Schoneveld), al posto d’onore davanti a Mitchel Van Den Brink (Eurolandie Rallysport – TRK, con Van Heun e Van Den Pol), terzo con un ritardo di +5:01.

Macik adesso comanda le operazioni con un totale di 23:41.03 ed un vantaggio di 9:29 rispetto a Van Den Brink. Molto lontano invece Ales Loprais (Instrade Loprais Team De Rooy FPT, con Kripal e Stross), adesso terzo con +55:25 dopo aver ricevuto una penalità da 23:10 ed aver terminato la corsa di oggi al quarto posto.

Domani, venerdì 9 gennaio, si svolgerà il sesto appuntamento della competizione: una special di 331 km da Hail a Riyad.