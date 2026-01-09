Dakar 2026, Daniel Sanders domina la sesta tappa tra le moto, ma la sua vittoria è sub judice

Le moto avevano già archiviato il prologo e cinque tappe di questa Dakar 2026, ma prima del meritato giorno di riposo i piloti sono stati chiamati ad affrontare la frazione più impegnativa di quest’edizione. Il percorso prevedeva ben 915 chilometri da Ha’il a Riyadh, con 326 chilometri di prova speciale. Daniel Sanders ha difeso ieri la leadership nella classifica generale, chiudendo inizialmente in terza posizione alle spalle di Luciano Benavides e Nacho Cornejo.

Oggi, su un tracciato dominato dalle dune di sabbia, l’australiano sulla KTM ha però lanciato un segnale forte. Già prima del primo checkpoint aveva superato Cornejo, partito tre minuti prima, facendo segnare il secondo miglior crono dopo 38 chilometri. In questo caso soltanto Michael Docherty, ex leader della Rally 2 ritiratosi nella quarta frazione e rientrato proprio oggi, è riuscito a fare meglio.

Sanders ha poi preso il comando virtuale della speciale, firmando il miglior tempo dopo 78 km e superando il compagno di squadra Benavides prima del chilometro 162. A metà tappa l’aussie ha portato il suo margine a sei minuti sul vincitore di ieri, iniziando anche ad accumulare preziosi abbuoni.

Nel prosieguo della prova, il centauro della terra dei canguri ha continuato a incrementare il suo vantaggio sulla concorrenza, guidata dai piloti Honda HRC Ricky Brabec e Tosha Schareina. Nemmeno loro hanno potuto contrastare l’azione del campione in carica. Nella parte finale, complice la necessità di navigare in autonomia tra le dune, Sanders non ha allungato ulteriormente. Solo negli ultimi 40 chilometri Brabec ha recuperato qualcosa, ma troppo tardi per cambiare l’esito.

Il centauro della KTM ha chiuso in 3 ore, 36 minuti e 50 secondi, conquistando la sesta tappa con un vantaggio di 4’43” sull’americano. Al termine della prova, però, l’australiano ha ammesso di aver commesso un’infrazione per eccesso di velocità, che potrebbe comportare una penalità ancora da ufficializzare.

In attesa della decisione della direzione gara, Brabec deve accontentarsi del secondo posto, davanti al compagno di squadra Schareina, staccato di oltre un minuto. La quarta posizione è andata a Docherty, primo anche nella classifica Rally 2. A seguire Skyler Howes e Adrien Van Beveren hanno portato le loro Honda al quinto e sesto posto, davanti a Benavides e Toni Mulec, quest’ultimo secondo tra i piloti Rally 2. Cornejo e Ross Branch hanno completato la top ten dell’ultima tappa prima del giorno di riposo. Buona rimonta anche per Edgar Canet, quindicesimo dopo aver perso oltre quattro ore nella tappa precedente a causa di un problema alla gomma posteriore. Il migliore in casa Italia è stato ancora una volta Tommaso Montanari (20° a 37’16”).

Giudizio sub judice. L’australiano, allo stato attuale delle cose, ha ampliato il proprio vantaggio su Brabec nella classifica generale, portandolo a 6’45”. Benavides resta terzo, ma con un ritardo che supera ormai i 15 minuti. Alle sue spalle Schareina, quarto, si è avvicinato fino a 1’41”. Cornejo completa la top five all’inizio del giorno di riposo, ma con un distacco di 35 minuti: per il cileno di Hero la strada verso la vittoria finale è ancora lunga e tutta in salita.