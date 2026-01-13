Rally
Dakar 2026: Loprais si prende la nona tappa nei camion, Van Den Brink in gestione nella generale
Ales Loprais si prende il nono stage della Dakar 2026 tra la categoria camion. Il ceco è arrivato per primo al traguardo a conclusione della special di 410 km che ha visto una partenza da Wadi Ad Dawasir ed arrivo al bivacco-rifugio, concludendo al meglio una corsa i cui è sempre gravitato in top 5.
Nello specifico il pilota in forza all’Instrade Loprais Team De Rooy FPT in cabina con Kripal e Stross, ha terminato il segmento con un cronometro di 4:26:43 ed un vantaggio di +1:53 sul primo inseguitore, Vaidotas Zala (Nordis Team De Rooy, con Fiuza e Van Grol), secondo davanti al leader della classifica generale Mitchel Van Den Brink (Eurol Rallysport, con Van Heun e Van De Pol), terzo classificato con uno scarto di +3:14.
Nell’overall Van Den Brink continua a tenere una distanza di sicurezza sugli altri contendenti. Zala è infatti il più vicino con un gap di +37:12, mentre Loprais è attardato di +57:44. Lontanissimo il resto della truppa: basti pensare che Kay Hunzik (Kuipers Jongbloed Hybrid, con Buursen e Schoneveld) è quarto con addirittura +2:41.53.
Domani, mercoledì 14 gennaio, si concluderà la Super Marathon con una tappa composta da 420 km di speciale, il cui arrivo è previsto in quel di Bisha.