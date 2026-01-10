Cuneo strapazza Grottazzolina nell’anticipo della 15ma di Superlega e fa un passo avanti decisivo verso la salvezza

Se non era spareggio poco ci mancava e alla fine a fare festa è la MA Acqua San Bernardo Cuneo che batte 3-0 la Yuas Grottazzolina e si porta a quota 12 in classifica lasciando i marchigiani, che erano reduci dal primo successo stagionale, a quota 4 all’ultimo posto in classifica. Un +8 che permette alla squadra di Battocchio di dormire sonni tranquilli in vista della volata finale per la permanenza in Superlega.

Grottazzolina deve rinunciare a Petkovic in avvio e si affida a Marco Pellacani in banda. Cuneo parte forte e per due volte prova a distanziare gli avversari, prima sul 13-10 e poi sul 15-11, ma Grottazzolina non molla la presa e in entrambe le occasioni si riporta in parità (20-20 con l’errore di Feral in attacco). Nel esce un finale di set molto combattuto con i piemontesi che si affidano prima a Codarin (punto e attacco per il 24-22) e poi allo Zar Ivan Zaytsev per chiudere il set (25-23).

Il secondo set è giocato sul filo dell’equilibrio dalle due squadre: mai un vantaggio superiore ai due punti con Grottazzolina che prova ad operare lo strappo sul 16-18 (attacco vincente dell’opposto Golzadeh) ma viene raggiunta a quota 19, poi sono i padrone di casa a trovare il break decisivo sul 22-20 (errore di Fedrizzi) e lo mantengono fino alla fine per il 25-23 firmato da Sala con un attacco vincente.

L’onda lunga dell’equilibrio resiste fino alla parte centrale del terzo set: con Golzadeh che firma l’ultimo vantaggio per i marchigiani sul 13-14. Poi solo Acqua San Bernardo che piazza un break micidiale di 7-0 e non permette a Grottazzolina di risollversari. E’ ancora una volta Sala a mettere a segno il punto del successo cuneese con il punteggio di 25-18 per la grande festa dei padroni di casa. In casa Cuneo 14 punti di Zaytsev, 13 di Sedlacek, 8 di Codarin. Per Grottazzolina 16 punti di Golzadeh, 8 di Stankovic e 6 di Pellacani.