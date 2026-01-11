BiathlonSport Invernali
Biathlon, Elvira Oeberg vince anche la pursuit di Oberhof. Rebecca Passler in zona punti
La svedese Elvira Oeberg, dopo essersi aggiudicata la sprint, vince anche la 10 km pursuit femminile di Oberhof, in Germania, sede della quarta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: precedute la finlandese Suvi Minkkinen, seconda, e la sorella maggiore Hanna, terza. In casa Italia va a punti solo Rebecca Passler, 25ma, mentre finiscono dalla top 40 Linda Zingerle, 41ma, Michela Carrara, 45ma, ed Hannah Auchentaller, 46ma.
Successo per la svedese Elvira Oeberg, che centra l’accoppiata sprint-pursuit, imponendosi grazie ad un solo errore al tiro, con il crono di 31’38″5, davanti alla finlandese Suvi Minkkinen, già seconda anche nella sprint, che si attesta alla piazza d’onore con un solo bersaglio mancato, a 16″6.
Oltre il minuto di ritardo per l’atleta sul gradino più basso del podio, la maggiore delle sorelle Oeberg, Hanna, la quale nonostante due errori al poligono rimonta dalla 13ma posizione e chiude terza a 1’04″5. Resta giù dal podio, invece, la transalpina Julia Simon, quarta con tre bersagli mancati, a 1’15″5.
Giornata opaca in casa Italia, con l’unica azzurra a punti che è Rebecca Passler, 25ma con 5 errori al tiro, a 3’12″1. Sfiora soltanto la top 40, invece, Linda Zingerle, 41ma con 4 bersagli mancati, a 4’16″5, mentre Michela Carrara è 46ma con 12/20 al tiro, a 4’26″6, proprio davanti ad Hannah Auchentaller, 47ma con 5 errori al poligono, a 4’27″0.
In classifica generale resta in testa la transalpina Lou Jeanmonnot, oggi decima, a quota 553 punti, a +50 sulla finlandese Suvi Minkkinen, seconda con 503, mentre restano in top ten sia Dorothea Wierer, settima con 363, che Lisa Vittozzi, nona con 304.
Nella graduatoria di specialità resta al comando la finlandese Suvi Minkkinen, prima con 253, davanti alla svedese Anna Magnusson, oggi settima, alla piazza d’onore con 206, a -47. Scivola in sesta posizione Lisa Vittozzi, a quota 165, mentre arretra in 12ma piazza Dorothea Wierer, con 121.