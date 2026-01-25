Oliver Solberg conquista il Rallye Monte-Carlo: il pilota svedese stabilisce un nuovo record

Oliver Solberg ha scritto una pagina di storia al Rallye Monte-Carlo, conquistando la sua prima vittoria nel Mondiale Rally e diventando il più giovane vincitore dell’evento nell’era WRC. Un successo costruito con maturità, sangue freddo e una sorprendente capacità di gestione delle condizioni estreme che hanno caratterizzato l’apertura della stagione 2026.

Il pilota svedese della Toyota Gazoo Racing, insieme al navigatore Elliott Edmondson, ha saputo amministrare con intelligenza il vantaggio accumulato nelle prime giornate, nonostante una domenica tutt’altro che semplice. Un errore sui tratti ghiacciati de La Bollène-Vésubie ha rischiato di rimettere tutto in discussione, ma la reazione immediata di Solberg gli ha permesso di limitare i danni e di tornare competitivo sul leggendario Col de Turini, suggellando una vittoria dal grande valore simbolico.

Alle spalle del giovane talento, Toyota ha confermato il proprio dominio occupando l’intero podio. Elfyn Evans ha chiuso secondo dopo una giornata finale impeccabile, mentre Sébastien Ogier ha dovuto accontentarsi del terzo posto, riconoscendo la superiorità dei compagni di squadra in condizioni di gara estremamente variabili.

L’unica vera alternativa allo strapotere Toyota è arrivata da Adrien Fourmaux, autore di una prestazione solida e concreta con la Hyundai i20 N Rally1, culminata in un quarto posto impreziosito da due vittorie di prova speciale. Più amaro, invece, il bilancio per Thierry Neuville, rallentato da un contatto con una roccia che ha compromesso il suo finale di rally.

Gara da dimenticare per M-Sport Ford, falcidiata da incidenti e problemi tecnici, con i ritiri di Armstrong, McErlean e Munster che hanno stravolto la classifica nella parte centrale. Ne ha approfittato Léo Rossel, capace di vincere il WRC2 e di chiudere sesto assoluto, mentre Katsuta ha recuperato fino alla settima posizione dopo le difficoltà iniziali.

Il Mondiale Rally si prepara ora a cambiare completamente scenario con il Rally di Svezia (12-15 febbraio), unico appuntamento su neve e ghiaccio del calendario, dove i protagonisti saranno chiamati a confrontarsi con le insidie delle foreste gelate di Umeå per il secondo atto di una stagione che promette spettacolo.

CLASSIFICA RALLYE MONTECARLO 2026

1 Solberg / Edmondson Toyota GR Yaris Rally1 4h24’59”0 —

2 Evans / Martin Toyota GR Yaris Rally1 +51″8 —

3 Ogier / Landais Toyota GR Yaris Rally1 +2’02″2 —

4 Fourmaux / Coria Hyundai i20 N Rally1 +5’59″3 +0’30”

5 Neuville / Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +10’29″8 —

6 Rossel L. / Mercoiret Citroën C3 Rally2 +12’58″4 —

7 Katsuta / Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +13’05″4 —

8 Daprà / Guglielmetti Škoda Fabia RS Rally2 +15’07″9 —

9 Camilli / de la Haye Škoda Fabia RS Rally2 +15’16″4 —

10 Paddon / Kennard Hyundai i20 N Rally1 +17’47″5 —