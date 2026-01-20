Tennis
Come cambia il tabellone di Jannik Sinner con l’eliminazione di Fonseca: percorso più agevole verso gli ottavi
Jannik Sinner non incontrerà teste di serie almeno fino agli eventuali ottavi di finale (il quarto turno) agli Australian Open 2026 di tennis: esce di scena all’esordio, infatti, il numero 28 del seeding, il brasiliano Joao Fonseca, che avrebbe potuto incrociare l’azzurro al terzo turno.
A compiere l’impresta è lo statunitense Eliot Spizzirri, il quale batte il supera il sudamericano in quattro set ed affronterà il qualificato cinese Wu Yibing, giustiziere di Luca Nardi. Il tennista nordamericano ha chiare origini italiane: come riporta Massimo Gaiba su Instagram, in Italia 217 famiglie portano il cognome Spizzirri, la maggior parte delle quali vivono in Calabria.
Spizzirri, dunque, potrebbe essere l’avversario di Sinner al terzo turno: l’azzurro scenderà in campo quest’oggi contro il transalpino Hugo Gaston, ed in caso di successo affronterà al secondo turno uno tra la wild card australiana James Duckworth ed il lucky loser croato Dino Prizmic.
Dagli ottavi, poi, i possibili incroci con le teste di serie: al quarto turno possibile uno tra il russo Karen Khachanov e Luciano Darderi, nei quarti di finale incrocio sulla carta con lo statunitense Ben Shelton, mentre nel penultimo atto probabile sfida con il serbo Novak Djokovic. Il tutto aspettando la finale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz.