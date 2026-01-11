Seguici su
Combinata nordica: Ryota Yamamoto guida la Compact Race ad Otepää. 33mo Kostner

9 minuti fa

Ryota Yamamoto
Ryota Yamamoto - Lapresse

Ryota Yamamoto domina la prova di salto della Compact Race di Otepää, tappa estone della Coppa del Mondo di combinata nordica che proseguirà nel pomeriggio con la gara di fondo che andrà a chiudere il weekend.

Il nipponico con un salto da 96 metri mette tutti in riga con un totale di 121.3 punti ottenuti. Il pettorale giallo Johannes Lamparter però è subito dietro e candidato al successo: 6” di ritardo per l’austriaco che può fare la differenza sugli sci stretti.

Terza piazza per la sorpresa tedesca Wendelin Thannheimer, poi i due fratelli Thomas RetteneggerStefan Rettenegger. Occhio a Johannes Rydzek e a Vinzenz Geiger, pronti alla rimonta.

Il migliore della squadra italiana è Aaron Kostner, trentatreesimo. Più indietro Alessandro Pittin, 43mo, e Samuel Costa, 46mo. Squalificato Iacopo Bortolas.

