Combinata nordica: Jens Luraas Oftebro guida la Mass Start di Seefeld. Super Pittin, è nono

Sugli sci è praticamente imprendibile. Jens Lurås Oftebro detta ancora legge: è al comando il norvegese della Mass Start di Seefeld, valida per la Coppa del Mondo di combinata nordica al maschile.

Fuga in solitaria sul finale per il classe 2000 che cerca punti importanti in chiave classifica di Coppa: 24:10.7 il suo tempo finale e l’obiettivo è conservare il vantaggio nella prova di salto che ci sarà tra qualche ora.

Alle sue spalle troviamo il tedesco Vinzenz Geiger, staccato di 7”, e l’altro norvegese Andreas Skoglund. Quinto il leader di Coppa Johannes Lamparter, pronto a rimontare.

In casa Italia da sottolineare l’eccellente performance sugli sci stretti del veterano Alessandro Pittin, addirittura nono. Bene anche Samuel Costa, ventesimo, ed Aaron Kostner, ventisettesimo. 42mo Raffaele Buzzi.