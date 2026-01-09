Combinata nordica, Hagen si difende sul trampolino e vince la Mass di Otepää. Italiane nelle retrovie

Ida Marie Hagen difende a fatica l’ampio vantaggio accumulato nel segmento di fondo (4 km con partenza in linea) con il discreto salto effettuato nel PCR di ieri e vince di un’incollatura la Mass Start di Otepää, prima delle tre gare individuali previste questo weekend in occasione della terza tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica femminile.

Quarto successo stagionale in cinque gare per la 25enne norvegese, che conquista così la ventunesima vittoria individuale della carriera nel circuito maggiore. Hagen consolida dunque il suo pettorale giallo di leader della classifica generale e mette nel mirino (anche se è ancora presto) la conquista della seconda Sfera di Cristallo dopo il trionfo del 2024.

La scandinava, che ha dominato il segmento di gara sugli sci stretti, è riuscita a conservare un piccolo margine di 1.2 punti grazie al risultato del Provisional Competition Round andato in scena ieri sul trampolino piccolo estone sulla finlandese Minja Korhonen (in rimonta dalla settima piazza del fondo) e di 3.1 punti sulla stella tedesca Nathalie Armbruster (seconda nella 4 km di fondo), che hanno completato il podio dopo l’annullamento del segmento di salto odierno.

Quarto posto a 7.9 punti dalla vetta per la statunitense Alexa Brabec, mentre va evidenziata la clamorosa (ma non del tutto inattesa) rimonta della giovane norvegese Ingrid Laate dalla 31ma alla quinta piazza. Fuori dalla top20 le italiane: 21ma Daniela Dejori, 26ma Veronica Gianmoena e 33ma Greta Pinzani.