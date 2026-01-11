Combinata nordica, Hagen cala il tris a Otepää ed eguaglia il record di Westvold Hansen

Ida Marie Hagen domina anche l’Individual Compact e completa la tripletta a Otepää, che ha ospitato questo weekend la terza tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica femminile. Si tratta del sesto successo stagionale su sette gare per la formidabile norvegese, che raggiunge così quota 23 vittorie individuali nel circuito maggiore eguagliando il record della connazionale Gyda Westvold Hansen.

La 25enne scandinava si è imposta dunque sulle nevi estoni in tre format diversi nell’arco di tre giorni, facendo la differenza oggi come di consueto nel segmento di fondo sulla distanza dei 4 km dopo essersi difesa molto bene sul trampolino piccolo. Hagen non ha avuto alcun problema a risalire dalla terza piazza, staccando con facilità le avversarie e trionfando in solitaria con ampio margine sulle inseguitrici.

Seconda posizione a 26″ dalla vetta per la giovane finlandese Minja Korhonen, mentre il podio è stato completato dalla statunitense Alexa Brabec a 43″ resistendo nel finale alla rimonta dell’austriaca Lisa Hirner (da undicesima a quarta) e della norvegese Marte Leinan Lund (da quattordicesima a quinta). Buon risultato complessivo in un format favorevole per la squadra azzurra: 14ma Veronica Gianmoena (recuperando dodici posizioni), 19ma Greta Pinzani e 22ma Daniela Dejori.