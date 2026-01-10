Combinata nordica, Ida Marie Hagen domina la Gundersen di Otepää. Gianmoena entra in top20

Ida Marie Hagen fa il vuoto come di consueto nel segmento di fondo e vince per dispersione la Gundersen di Otepää (in Estonia), valevole per la terza tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica femminile. Quinto successo stagionale su sei gare per la norvegese, che archivia la vittoria individuale n.22 della carriera nel circuito maggiore portandosi a -1 dal record assoluto della connazionale Gyda Westvold Hansen.

Hagen, seconda al via della 6 km sugli sci stretti in base ai risultati del Provisional Competition Round andato in scena giovedì (alla luce dell’annullamento del segmento di salto ufficiale causa maltempo), ha colmato agevolmente i 72″ che la separavano dalla leader Ingrid Laate facendo poi il vuoto grazie alla sua netta superiorità nel fondo e trionfando in solitaria con un vantaggio superiore al minuto.

Il podio odierno è stato completato dalla giapponese Yuna Kasai e dalla finlandese Minja Korhonen, rispettivamente seconda e terza all’arrivo con un gap di 1’22” dalla testa, mentre la statunitense Alexa Brabec si è dovuta accontentare della quarta moneta superando nel rettilineo finale la norvegese Laate. Gara discreta per i colori azzurri, anche se priva di acuti particolari: 18ma Veronica Gianmoena, 22ma Daniela Dejori e 25ma Greta Pinzani.