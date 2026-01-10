Combinata nordica, Einar Luraas Oftebro vince in volata la Gundersen di Otepää. Kostner il miglior azzurro

Einar Luraas Oftebro fa saltare il banco e si impone in volata nella Gundersen di Otepää (in Estonia), valevole per la quarta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica. Weekend da sogno sin qui per il norvegese, che ha ottenuto nel giro di 24 ore i primi due podi individuali della carriera nel circuito maggiore attestandosi in terza piazza nella Mass Start (anomala) di ieri e soprattutto vincendo la gara odierna.

Il 27enne scandinavo, partito per dodicesimo al via del segmento di fondo a 36″ dal leader in base ai risultati del Provisional Competition Round del giovedì (alla luce dell’annullamento del segmento di salto ufficiale causa maltempo), ha effettuato una grande rimonta nella 10 km sugli sci stretti piazzando poi la zampata decisiva nella volata conclusiva per il successo.

Einar Luraas Oftebro ha preceduto al traguardo il tedesco Johannes Rydzek ed il connazionale norvegese Andreas Skoglund, capace di guadagnare la bellezza di quattordici posizioni. Rimonta eccezionale anche per il miglior fondista del circuito Jens Luraas Oftebro (fratello minore di Einar), che ha sfiorato addirittura il colpaccio recuperando dal 29° al 4° posto.

Risultato negativo per il pettorale giallo austriaco Johannes Lamparter, che non va oltre la settima piazza ma resta comunque abbastanza saldamente in vetta alla classifica generale di Coppa del Mondo. Nelle retrovie gli italiani: 27° Aaron Kostner (partiva 36°), 39° Alessandro Pittin (era 54° dopo il PCR), 49° Iacopo Bortolas (da 46°), mentre Samuel Costa non ha preso parte al segmento di fondo dopo essere stato squalificato nel salto provvisorio del giovedì.